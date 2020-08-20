"Просил с ним поговорить": пресс-секретарь Навального рассказала подробности ухудшения его самочувствия в самолете в Москву
В комментарии Эхо Москвы она сообщила, что Навальный сразу сказал, что чувствует себя плохо и попросил салфетку: у него выступил пот.
"Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала. После чего к нам подъехал тележку с водой. Я спросила, поможет ему вода. Он сказал, что нет, наверное, все-таки ему нужно отойти. Отошел в туалет и после этого потерял сознание ", - сказала Ярмыш.
По ее словам, Навальный не рассказывал о том, какие у него симптомы.
Ярмыш еще раз отметила, что уверена в том, что это было умышленное отравление.
"Год назад его отравили в спецприемнике. Мы все это помним. Я уверена, что сейчас повторилось то же самое. То есть другие симптомы, очевидно, другой наркотик, другой токсин, но, очевидно, это сделано было с ним намеренно", - сказала она.
По ее словам, отравление может быть связано с предвыборной кампанией в регионах.
Ранее сообщалось, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.
Соратники политика подозревают, что его отравили, подсыпав яд в чай.
Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
По информации местных СМИ, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.
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