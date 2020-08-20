"Позиция России как посредника с ОРДЛО в ТКГ недопустима", - представитель Донецкой области Гармаш о переговорах

20 августа, 2020, 15:57

Представитель Донецкой области журналист Сергей Гармаш заявил, что позиция России на переговорах в рамках ТКГ недопустима

Об этом представитель Донецкой области в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш написал в Facebook.

"Россия жестко, я бы сказал, по хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО. Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это - узаконить в теле Украины раковую опухоль" русского мира ". Вчера (19 августа, - Ред.) на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации ", - заявил Гармаш.

Он подчеркнул, что в ТКГ есть только приглашенные российской стороной, а Москва не предоставила им статуса членов делегации.

"Тем более недопустима занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она "примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украины ", - подчеркнул представитель Украины.

Он отметил, что этого очевидного противоречия Минским соглашениями не замечают ОБСЕ и западные партнеры.

"Ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада, это дипломатично "глотаем" мы.

Минск поставили с ног на голову. Мы наступаем не только на самоуважение, но и на простую логику ", - прокомментировал Сергей Гармаш.

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Он добавил, что не имеет фактических оснований не доверять руководству украинской делегации и Офису Президента.

"Нет оснований говорить, что мы реально подвергаемся этому давлению. Напротив, несмотря на некоторые неоднозначные высказывания и действия, я призываю не делать поспешных выводов. Но, несмотря на откровенно хамское поведение той стороны, которая блокировала конструктивный диалог, и исходя из опыта последних политических уступок в виде решения о "Консультативном совете" и "Формуле Штайнмайера", у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы пришли к стратегическому поражению ", - пояснил Гармаш.

"Все, что я сейчас пишу - это моя личная позиция. И это позиция не только участника переговоров, не только гражданина Украины, это еще и позиция жителя Донбасса, то есть, того, ради кого, якобы, и проводятся Минские переговоры. И я, как житель Донбасса, выброшенный под угрозой смерти из своего дома за политические убеждения, расцениваю поведение РФ на Минских переговорах как откровенное, демонстративное хамство ", - добавил он.

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Гармаш заявил, что не просился в Минский процесс и "не связан политическими обязательствами, карьерными ожиданиями, финансовыми или какими-то другими ограничителями совести".

"Дело не в тексте Минских соглашений, - они могут стать основой компромисса, - дело в методах и формах, которые Россия использует, пытаясь заставить нас принять ее извращенную трактовку этого текста. Дело в тактике ее так называемого "диалога". "Диалога", когда тебя не слышат, "диалога" не с теми, кто реально принимает решения. Те, кто последние два дня наблюдал Минские переговоры, понимают, о чем речь", - отметил журналист.

Гармаш обратился к ОБСЕ и западным партнерам:

"Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ - это Россия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия".

"Разминирование, новые КПВВ, мир - это все замечательно. Но это не абстрактные понятия - это части того целого, которое называется "война". Она идет. Она - реальность. И война ведется не ради мира. Война ведется за ценности. Поэтому променять эти ценности на мир, - значит сделать все жертвы войны, в том числе и человеческие, бессмысленные. А это значит, что мир все равно не будет долгим, что война снова вспыхнет, с еще большей силой, пока не будет восстановлена ​​справедливость ", - пояснил свою мысль представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш.

Напоследок журналист заявил, что не станет добровольно выходить из ТКГ и одновременно не будет "называть черное белым".