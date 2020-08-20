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Espreso.tvОбщество"Пациент не дал разрешение": к Навальному, который в коме, не пускают жену и врача

"Пациент не дал разрешение": к Навальному, который в коме, не пускают жену и врача


фото: reuters
Врача российского политика Алексея Навального, которого госпитализировали с отравлением, Анастасию Васильеву и его жену Юлию Навальную не пускают к нему в больницу

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

"Анастасию Васильеву не пропускают без решения службы безопасности. Потому что это "медицинское учреждение", - написала она.

По словам пресс-секретаря, жену Навального "тоже не пускают, потому что "пациент не дал согласие на посещение ".

"Они это так и говорят ... Говорят, что паспорт Юли - недостаточное основание для посещения. Из него "без свидетельства о браке не следует, что она жена ", - рассказала спикер.

Ярмыш добавила, что их не пускают и к главному врачу, потому что у него "совещание".

Ранее сообщалось, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Соратники политика подозревают, что его отравили, подсыпав яд в чай.

Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .

По информации местных СМИ, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.

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