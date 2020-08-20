"Пациент не дал разрешение": к Навальному, который в коме, не пускают жену и врача

20 августа, 2020, 16:09

Врача российского политика Алексея Навального, которого госпитализировали с отравлением, Анастасию Васильеву и его жену Юлию Навальную не пускают к нему в больницу

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

"Анастасию Васильеву не пропускают без решения службы безопасности. Потому что это "медицинское учреждение", - написала она.

По словам пресс-секретаря, жену Навального "тоже не пускают, потому что "пациент не дал согласие на посещение ".

Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже НЕ пускают, потому что «пациент НЕ дал согласие на посещение». Они это так и говорят pic.twitter.com/08vjVTcUlB - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

"Они это так и говорят ... Говорят, что паспорт Юли - недостаточное основание для посещения. Из него "без свидетельства о браке не следует, что она жена ", - рассказала спикер.

К Алексею, в реанимацию, а не пускают Юлию Навальную, потому что паспорт - не гарантия того, что они женаты, а для подтверждения требуют свидетельство о браке. Они просто издеваются, нет слов - Сталингулаг (@StalinGulag) August 20, 2020

Ярмыш добавила, что их не пускают и к главному врачу, потому что у него "совещание".

Ранее сообщалось, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Соратники политика подозревают, что его отравили, подсыпав яд в чай.

Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .

По информации местных СМИ, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb