"Лукашенко потерял легитимность": вице-канцлер ФРГ считает, что президент Беларуси должен уйти в отставку
20 августа, 2020, 09:11
Вице-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко потерял легитимность
Об этом сообщает DW .
"Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку", - сказал Шольц.
Он добавил, что Евросоюз должен учитывать стремление демократического движения в Беларуси иметь "хорошие и дружеские отношения как с Россией, так и с ЕС".
"Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. Речь не идет о создании новых сфер влияния", - сказал вицеканцлером.
- Напомним, Евросоюз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.
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