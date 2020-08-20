"Лукашенко потерял легитимность": вице-канцлер ФРГ считает, что президент Беларуси должен уйти в отставку

20 августа, 2020, 09:11

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко потерял легитимность

Об этом сообщает DW .

"Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку", - сказал Шольц.

Он добавил, что Евросоюз должен учитывать стремление демократического движения в Беларуси иметь "хорошие и дружеские отношения как с Россией, так и с ЕС".

"Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. Речь не идет о создании новых сфер влияния", - сказал вицеканцлером.

Напомним, Евросоюз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.