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Espreso.tvОбщество"Лукашенко потерял легитимность": вице-канцлер ФРГ считает, что президент Беларуси должен уйти в отставку

"Лукашенко потерял легитимность": вице-канцлер ФРГ считает, что президент Беларуси должен уйти в отставку

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко потерял легитимность

Об этом сообщает DW .

"Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку", - сказал Шольц.

Он добавил, что Евросоюз должен учитывать стремление демократического движения в Беларуси иметь "хорошие и дружеские отношения как с Россией, так и с ЕС".

"Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. Речь не идет о создании новых сфер влияния", - сказал вицеканцлером.

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