"Фейк": СБУ о заявлении ФСБ о якобы задержании группы, которая пыталась похитить главаря боевиков ОРДЛО из России

20 августа, 2020, 16:41

В Службе безопасности Украины назвали сообщение ФСБ о задержании группы, которая пыталась схватить главаря боевиков ОРДЛО в Москве "продолжением цепи обычных фейков" россиян

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба СБУ .

"Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном "успехе" - якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, которая собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе. Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков ", - говорится в сообщении.

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"Вместе с тем мы отдельно обращаем внимание, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме", - добавили в ведомстве.