Прокуратура расследует незаконное задержание оккупантами в Крыму украинца, которого обвиняют в участии в добробате
20 августа, 2020, 12:56
Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело из-за сообщения ФСБ о якобы задержании добровольца батальона имени Номана Челебиджихана на полуострове
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Начато производство в связи с незаконным задержанием мужчины (ч. 2 ст. 146), а также с нарушением неприкосновенности жилища путем проведения незаконного обыска по месту его жительства (ч. 2 ст. 162 УК Украины).
- 19 августа в ФСБ заявили о задержании якобы добровольца батальона имени Номана Челебиджихана
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-