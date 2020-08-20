Прокуратура расследует незаконное задержание оккупантами в Крыму украинца, которого обвиняют в участии в добробате

20 августа, 2020, 12:56

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело из-за сообщения ФСБ о якобы задержании добровольца батальона имени Номана Челебиджихана на полуострове

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Начато производство в связи с незаконным задержанием мужчины (ч. 2 ст. 146), а также с нарушением неприкосновенности жилища путем проведения незаконного обыска по месту его жительства (ч. 2 ст. 162 УК Украины).