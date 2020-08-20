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Espreso.tvОбществоПрокуратура расследует незаконное задержание оккупантами в Крыму украинца, которого обвиняют в участии в добробате

Прокуратура расследует незаконное задержание оккупантами в Крыму украинца, которого обвиняют в участии в добробате


фото: rfe
Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело из-за сообщения ФСБ о якобы задержании добровольца батальона имени Номана Челебиджихана на полуострове

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Начато производство в связи с незаконным задержанием мужчины (ч. 2 ст. 146), а также с нарушением неприкосновенности жилища путем проведения незаконного обыска по месту его жительства (ч. 2 ст. 162 УК Украины).

  • 19 августа в ФСБ заявили о задержании якобы добровольца батальона имени Номана Челебиджихана
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