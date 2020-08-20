Порт "Ольвия" перешел в концессию катарской компании: за 35 лет планируется привлечь 17,3 млрд грн инвестиций, - Криклий

20 августа, 2020, 14:14

Морской специализированный порт "Ольвия" в Николаеве перешел в концессию катарской компании QTerminals

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Только в онлайн-режиме в присутствии министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти передано в концессию второй морской порт в Украине - специализированный порт" Ольвия "в Николаеве", - написал Криклий.

По его словам, концессионером проекту стала катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад, стоимость которого составляет более $ 7 млрд.

Криклий отметил, что на первом этапе QTerminals инвестирует в "Ольвию" около 3,4 млрд грн.

Министр отметил, что всего за 35 лет концессии будут привлечены 17,3 млрд грн инвестиций.

"Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после" Криворожстали "и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", - подчеркнул министр.

По его словам, условия договора также предусматривают ежегодный концессионный платеж в размере 80 млн грн, что в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год. Кроме того, концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год. Министр также отметил, что около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева.

Криклий добавил, что в рамках соглашения планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия - зернового терминала и универсального перегрузочного комплекса. Также в течение первых шести лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу на должный уровень заработной платы.

Напомним, в конце июня Морской порт в Херсоне было передано в концессию ООО "Рисоил-Херсон".

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