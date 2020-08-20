Помпео поддержал протестующих в Беларуси
Об этом написала пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус в Твиттере.
"Мы говорили, что выборы не были свободными и не были справедливыми ... Общая цель - поддержать народ Беларуси в достижении своего суверенитета и свободы", - цитирует Ортагус слова госсекретаря США.
По словам Помпео, США хотят, чтобы жителям Беларуси предоставили права и свободы, которых они требуют.
. @SecPompeo on the situation in Belarus: "We've said that the elections themselves were not free , they were not fair ... The common objective is to support the Belarusian people to achieve their own sovereignty , their own freedom". pic.twitter.com/YgvxaokGC0- Morgan Ortagus (@statedeptspox) August 19, 2020
Ранее он заявлял, что США проводят консультации по ситуации в Беларуси с европейскими партнерами, "стараясь максимально помочь белорусам достичь суверенитета и свободы".
По словам госсекретаря, в США считают, что выборы в Беларуси "не были свободными".
Помпео не исключал возможности введения санкций против Беларуси за насилие в отношении мирных протестующих и призвал к новым прозрачным президентским выборам в стране в присутствии международных наблюдателей.
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