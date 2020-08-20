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Espreso.tvОбществоПомпео поддержал протестующих в Беларуси

Помпео поддержал протестующих в Беларуси


фото: reuters
Государственный секретарь США Майк Помпео поддержал требования протестующих в Беларуси

Об этом написала пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус в Твиттере.

"Мы говорили, что выборы не были свободными и не были справедливыми ... Общая цель - поддержать народ Беларуси в достижении своего суверенитета и свободы", - цитирует Ортагус слова госсекретаря США.

По словам Помпео, США хотят, чтобы жителям Беларуси предоставили права и свободы, которых они требуют.

Ранее он заявлял, что США проводят консультации по ситуации в Беларуси с европейскими партнерами, "стараясь максимально помочь белорусам достичь суверенитета и свободы".

По словам госсекретаря, в США считают, что выборы в Беларуси "не были свободными".

Помпео не исключал возможности введения санкций против Беларуси за насилие в отношении мирных протестующих и призвал к новым прозрачным президентским выборам в стране в присутствии международных наблюдателей.

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