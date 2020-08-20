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Espreso.tvОбществоПольские СМИ назвали вероятную кандидатуру преемника Чапутовича

Польские СМИ назвали вероятную кандидатуру преемника Чапутовича


фото: pap
После отставки Яцека Чапутовича МИД Польши может возглавить Збигнев Рау, действующий глава комитета Сейма по иностранным делам

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на свои источники.

Согласно этой информации, он является первым в списке вероятных кандидатов на нового главу польской дипломатии. Збигнев Рау в общении не отрицал слухов, но и не подтвердил их.

Рау является депутатом от правящей партии "Право и справедливость" и сейчас возглавляет комитет Сейма по иностранным делам.

Премьер Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что объявит преемника Яцека Чапутовича до конца недели, наиболее вероятно - в пятницу.

Тогда же должны назвать и нового министра здравоохранения, который заменит на посту Лукаша Шумовского.

Напомним, глава МИД Польши Яцек Чапутович сегодня утром подал заявление об отставке .

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