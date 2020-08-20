Польские СМИ назвали вероятную кандидатуру преемника Чапутовича
Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на свои источники.
Согласно этой информации, он является первым в списке вероятных кандидатов на нового главу польской дипломатии. Збигнев Рау в общении не отрицал слухов, но и не подтвердил их.
Рау является депутатом от правящей партии "Право и справедливость" и сейчас возглавляет комитет Сейма по иностранным делам.
Премьер Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что объявит преемника Яцека Чапутовича до конца недели, наиболее вероятно - в пятницу.
Тогда же должны назвать и нового министра здравоохранения, который заменит на посту Лукаша Шумовского.
Напомним, глава МИД Польши Яцек Чапутович сегодня утром подал заявление об отставке .
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