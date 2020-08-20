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Espreso.tvОбществоПод Киевом жители Пущи-Водицы устроили акцию против застройки поселка многоквартирными домами

Под Киевом жители Пущи-Водицы устроили акцию против застройки поселка многоквартирными домами


фото: Вартові.Еспресо
20 августа жители Пущи-Водицы под Киевом устроили акцию протеста против незаконной застройки их поселка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

При въезде в курортного поселка Пуща Водица местные жители провели акцию протеста под лозунгом "Нет - высоткам в Пуще"

Жители вышли на акцию с плакатами протеста против строительства многоэтажки на территории поселка.

По информации организаторов акции, строительство незаконное и прав на застройку строительная фирма «БИЛД ДРИМ" не имеет.

Люди ходили по дороге, по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, не нарушая ПДД, призывая застройщики тоже не нарушать закон.

По словам местных, во время строительства: "Вырезается столетний лес, уничтожаются дома отдыха, детские санатории и архитектурные памятники".

Жители предъявляют следующие требования:

1. Немедленно провести комплексную проверку всех строящихся сейчас в Пуще домов
2. Расторгнуть договоры аренды земельных участков с застройщиками
3. Наказать виновных чиновников, которые дали разрешение на строительство
 

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