Отравление Навального: у ФСБ в Москве во время пикета в поддержку оппозиционера задержали не меньше шести человек

20 августа, 2020, 22:50

У здания ФСБ в Москве во время пикета в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который сегодня был госпитализирован в омскую больницу, предположительно, в результате отравления, задержали по меньшей мере шесть человек

Об этом сообщают российские СМИ.

Сегодня вечером к зданию ФСБ вышли несколько десятков человек, среди которых были и представители СМИ. Тех, кто поднимал плакаты или выкрикивал лозунги в поддержку оппозиционера, полиция задерживала. Известно как минимум о шести подобных случаев.

"Интерфакс" передает, что пикеты в поддержку Навального прошли и в других российских городах, таких как Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Мурманск. В частности, в последнем задержали координатора местного штаба Навального Виолетту Грудину, вышедшую с плакатом, на котором было написано, что оппозиционера отравили.

Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявили, что готовы предоставить лечение российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

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