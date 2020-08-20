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Espreso.tvОбществоОт Японии в Сан-Франциско: МИД проведет онлайн-марафон ко Дню Независимости Украины

От Японии в Сан-Франциско: МИД проведет онлайн-марафон ко Дню Независимости Украины


фото: fb
Министерство иностранных дел совместно с Украинским институтом проведет онлайн-марафон ко Дню Независимости

Об этом сообщает пресс-служба МИД .

Планируется, что марафон продлится почти 6:00.

В его программе - приветствие со всего мира; включения с креативной студии МИД; Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо"; сет DJ Sky на фоне Карпатских гор; знакомство с украинскими фешнбрендамы; поздравления украинских звезд и тому подобное.

Он будет транслироваться на официальном Facebook Украине и на стр посольств. Трансляция стартует трижды: в 04:00, 10:00 и 17:00 по Киеву.

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