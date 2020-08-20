От Японии в Сан-Франциско: МИД проведет онлайн-марафон ко Дню Независимости Украины

20 августа, 2020, 14:47

Министерство иностранных дел совместно с Украинским институтом проведет онлайн-марафон ко Дню Независимости

Об этом сообщает пресс-служба МИД .

Планируется, что марафон продлится почти 6:00.

В его программе - приветствие со всего мира; включения с креативной студии МИД; Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо"; сет DJ Sky на фоне Карпатских гор; знакомство с украинскими фешнбрендамы; поздравления украинских звезд и тому подобное.

Он будет транслироваться на официальном Facebook Украине и на стр посольств. Трансляция стартует трижды: в 04:00, 10:00 и 17:00 по Киеву.