От Японии в Сан-Франциско: МИД проведет онлайн-марафон ко Дню Независимости Украины
20 августа, 2020, 14:47
Министерство иностранных дел совместно с Украинским институтом проведет онлайн-марафон ко Дню Независимости
Об этом сообщает пресс-служба МИД .
Планируется, что марафон продлится почти 6:00.
В его программе - приветствие со всего мира; включения с креативной студии МИД; Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо"; сет DJ Sky на фоне Карпатских гор; знакомство с украинскими фешнбрендамы; поздравления украинских звезд и тому подобное.
Он будет транслироваться на официальном Facebook Украине и на стр посольств. Трансляция стартует трижды: в 04:00, 10:00 и 17:00 по Киеву.
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