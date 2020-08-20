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Espreso.tvСпортОт коронавируса умер экс-президент футбольного клуба из Тернополя

От коронавируса умер экс-президент футбольного клуба из Тернополя


фото: facebook/Demkura Taras
От коронавируса скончался бывший президент тернопольской "Нивы" Автандил Мдинарадзе

Об этом сообщает terminovo.te.

По информации источника, похороны состоятся сегодня, 20 августа. Похоронят Автиндила Мдинарадзе на Микулинецком кладбище.

"Только что мне перезвонил главный врач 1-й больницы города Тернополя Чайковский Ярослав Федорович - умер от коронавируса наш хороший друг, руководитель грузинской сообщества Тернопольщины, бизнесмен, меценат, экс-президент ФК "Нива" Автандил Мдинарадзе", - цитирует источник предпринимателя Тараса Демкура.

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