Оккупанты нарушили перемирие: обстреляли военных в Авдеевке
20 августа, 2020, 13:50
В зоне ООС от начала суток был зафиксирован один обстрел военных со стороны оккупантов
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .
Обстрел был осуществлен около 10 утра возле Авдеевки. Использовался крупнокалиберный пулемет.
"Военнослужащие Вооруженных сил Украины на это нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ оружие в ответ не использовали", - сообщили в Минобороны.
- В среду, 19 августа, российские войска в Донбассе три раза обстреляли укрепления украинской армии.
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