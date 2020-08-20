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Espreso.tvОбществоОккупанты нарушили перемирие: обстреляли военных в Авдеевке

Оккупанты нарушили перемирие: обстреляли военных в Авдеевке


фото: reuters
В зоне ООС от начала суток был зафиксирован один обстрел военных со стороны оккупантов

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Обстрел был осуществлен около 10 утра возле Авдеевки. Использовался крупнокалиберный пулемет.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины на это нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ оружие в ответ не использовали", - сообщили в Минобороны.

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