Офицера ВСУ будут судить за махинации на 500 тыс. грн с командировками в миротворческой миссии ООН
20 августа, 2020, 12:00
Следователи ГБР завершило следственные действия в отношении офицера ВСУ, которого подозревают в махинациях почти 500 тыс. грн
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Установлено, что июль 2019 до марта 2020 года военнослужащий под предлогом решения вопроса о командировки граждан в составе контингента ООН в ДР Конго, завладел средствами на сумму 448520 грн
Он также восстановил одного из граждан к предоставление неправомерной выгоды должностным лицам Генштаба.
Статьи обвинения:
- подстрекательство к оконченного покушения на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любой действия с использованием служебного положения
- завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно
Военнослужащему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.
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