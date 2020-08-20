Офицера ВСУ будут судить за махинации на 500 тыс. грн с командировками в миротворческой миссии ООН

20 августа, 2020, 12:00

Следователи ГБР завершило следственные действия в отношении офицера ВСУ, которого подозревают в махинациях почти 500 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что июль 2019 до марта 2020 года военнослужащий под предлогом решения вопроса о командировки граждан в составе контингента ООН в ДР Конго, завладел средствами на сумму 448520 грн

Он также восстановил одного из граждан к предоставление неправомерной выгоды должностным лицам Генштаба.

Статьи обвинения:

подстрекательство к оконченного покушения на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любой действия с использованием служебного положения

завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно

Военнослужащему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.