Объединенные силы провели учения батальонно-тактической группы
Об этом сообщает АрмияИнформ.
Учения прошли с привлечением всех составляющих сил обороны и воинских формирований, участвующих в выполнении задач в районе проведения операции Объединенных сил. Во время учений моделировали мероприятия с привязкой к реальным географическим участкам местности. К учениям были привлечены артиллерийские и танковые подразделения, авиация.
По сценарию противник перешел в наступление силами мотопехотных подразделений усиленных танками, БМП, БТР при поддержке артиллерии. На отдельных участках врагу удалось вклиниться в боевые порядки украинских войск. Украинские подразделения приняли необходимые меры, чтобы избежать потери позиций и удержать оборонительные рубежи.
Подразделения резерва совершили марш и вышли в район сосредоточения. Во время этого этапа были отработаны: преодоление заминированного участка, отражение нападения ДРГ, эвакуация поврежденной техники, противодействие применению противником БПЛА для корректировки огня артиллерии.
Авиационная группа в составе истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25 нанесла ракетно-бомбовый удар по боевым порядкам противника. Между тем батальонно-тактическая группа, усиленная танками Т-64, БТР-3, МТЛБ с установленными на них ЗУ-23-2, перешла к контратакующим действиям. Это наступление поддержали артиллерия и минометы. Группа совершила рейд и захватила укрепленный пункт противника, уничтожив его систему управления.
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