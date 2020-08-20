Объединенные силы провели учения батальонно-тактической группы

20 августа, 2020, 21:38

На полигоне ОТУ "Восток" прошли комплексные тактико-специальные учения с боевой стрельбой усиленной батальонно-тактической группы резерва командующего Объединенных сил

Об этом сообщает АрмияИнформ.

Учения прошли с привлечением всех составляющих сил обороны и воинских формирований, участвующих в выполнении задач в районе проведения операции Объединенных сил. Во время учений моделировали мероприятия с привязкой к реальным географическим участкам местности. К учениям были привлечены артиллерийские и танковые подразделения, авиация.

По сценарию противник перешел в наступление силами мотопехотных подразделений усиленных танками, БМП, БТР при поддержке артиллерии. На отдельных участках врагу удалось вклиниться в боевые порядки украинских войск. Украинские подразделения приняли необходимые меры, чтобы избежать потери позиций и удержать оборонительные рубежи.

Подразделения резерва совершили марш и вышли в район сосредоточения. Во время этого этапа были отработаны: преодоление заминированного участка, отражение нападения ДРГ, эвакуация поврежденной техники, противодействие применению противником БПЛА для корректировки огня артиллерии.

Авиационная группа в составе истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25 нанесла ракетно-бомбовый удар по боевым порядкам противника. Между тем батальонно-тактическая группа, усиленная танками Т-64, БТР-3, МТЛБ с установленными на них ЗУ-23-2, перешла к контратакующим действиям. Это наступление поддержали артиллерия и минометы. Группа совершила рейд и захватила укрепленный пункт противника, уничтожив его систему управления.