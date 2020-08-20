Не исключено, что может быть военный конфликт в стране, - Минобороны Беларуси

20 августа, 2020, 22:21

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин не исключает, что протесты в стране могут перерасти в гражданскую войну или военный конфликт

Об этом сообщило издание Наша нива, которое получило аудиозапись заседания.

"Ужасно не хочется этого делать, но это обязанность часового, нас с вами, - армии. Может, некоторые этого хотят, чтобы потом нас, меня обвинили в геноциде против собственного народа, потому что когда применяется оружие гибнут мирные люди. Да, это все понятно. Да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну. Цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт. На сегодня это уже реальность", - сказал Хренин.

Во время разговора с руководителями подразделений Хренин сравнил армию с часовым, который "готов сделать выстрел вверх, чтобы остановить нарушителя, но не стрелять на поражение".

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