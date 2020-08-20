Навального нужно эвакуировать в Европу, - врач оппозиционера

20 августа, 2020, 13:40

Российского оппозиционера Алексея Навального нужно эвакуировать в Европу, заявил его врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года

"Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы стараемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут", - рассказал он в интервью Медузе .

По словам медика, сейчас перед его коллегами стоит две задачи: поддержать жизнь пациента в таком состоянии и искать отравляющее вещество, "если оно было".

"Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента. Вы меня должны услышать, я непосредственно это говорить не могу. Перед врачами стоит две задачи: выхаживания пациента в очень тяжелом состоянии. Эта задача может быть решена в Склифе на уровне западных клиник. но вторая задача: поиск вещества, которое, возможно, вызвало отравление ", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Соратники политика подозревают, что его отравили, подсыпав яд в чай.

Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .

По информации местных СМИ, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.

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