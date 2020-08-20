Навального могли отравить психодислептиком, - росСМИ

20 августа, 2020, 11:10

По предварительному диагнозу, российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить неустановленным психодислептиком

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах

В свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что официально диагноз близким оппозиционера еще не был уведомлен, а результаты анализов, по словам врача, еще не готовы.

Заместитель главного врача БСМП-1 Анатолий Калиниченко сообщил, что специалисты омской больницы в течение дня определятся с диагнозом.

Психодислептики или галлюциногены - это психоактивные вещества, которые вводят в измененные состояния сознания.

Ранее сообщалось, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Соратники политика подозревают, что его отравили, подсыпав яд в чай.

Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .

По информации местных СМИ, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.

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