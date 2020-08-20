Навального могли отравить психодислептиком, - росСМИ
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах
В свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что официально диагноз близким оппозиционера еще не был уведомлен, а результаты анализов, по словам врача, еще не готовы.
Заместитель главного врача БСМП-1 Анатолий Калиниченко сообщил, что специалисты омской больницы в течение дня определятся с диагнозом.
Психодислептики или галлюциногены - это психоактивные вещества, которые вводят в измененные состояния сознания.
Ранее сообщалось, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.
Соратники политика подозревают, что его отравили, подсыпав яд в чай.
Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
По информации местных СМИ, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.
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