НАБУ объявило подозрение руководителю предприятия Укроборонпрома по факту дачи взятки

20 августа, 2020, 13:11

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в даче взятки фигуранту коррупционного скандала в Укроборонпроме Виталию Жукову

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил в интервью " Украинской правде ".

"На сегодня Жукову объявлено подозрение в даче взятки ... Я дату точно не скажу. Но это буквально недавно (произошло, - ред)", - отметил председатель НАБУ.

Справка: Виталий Жуков - фигурант расследования Дениса БИГУС, один из руководителей фирмы "Оптимумспецсталь"

На вопрос журналиста, кому, по версии следствия, Жуков дал взятку, директор НАБУ ответил, что пока не скажет.

В то же время, Сытник добавил, что в ближайшее время его ведомство "окончательно даст оценку всему тому, о чем говорилось". По мнению Артема Сытника, к середине осени 2020 Бюро "попытается дать ответы на все вопросы" по сделкам в оборонке.

Что было раньше: Жукову и его предполагаемому соучастнику Андрею Рогозе сообщили о подозрении в уклонении от налогов сразу после обнародования журналистского расследования о коррупционных схемах, в марте 2019 года. На тот момент следствие прокуратуры длилось уже 3 года.

В октябре стало известно, что прокуратура просит суд освободить Жукова и Рогоза от ответственности.

Суды постановили вернуть прокурору материалы по Рогозе и Жукову "для осуществления уголовного производства в общем порядке".

В апреле 2020 им усилили подозрения. Мужчин подозревают в уклонении от налогов на 49 млн гривен и отмывании средств.

25 февраля 2019 в телевизионной программе "Наши деньги" была обнародована информация о "многолетнюю схему вымывания сотен миллионов гривен" с украинского оборонного комплекса, в которой, по данным журналистов, якобы был причастен сын первого заместителя секретаря СНБО, Олега Гладковского Игорь Гладковський со своими друзьями Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . Позже в НАБУ сообщили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании журналиста Bihus.info Леси Ивановой, являются объектами расследований детективов бюро.

Олег Гладковський отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .

Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшим с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

8 июля Подольский районный суд Киева обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Игоря Гладковского схемам с хищениях в оборонном комплексе Украины, в то же время Денис Бигус заявил, что подаст апелляцию.

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