На программы по реставрации культурных объектов надо 55 млрд грн на четыре года, - Ткаченко

20 августа, 2020, 15:29

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов Украины необходимо более 55 млрд грн в ближайшие четыре года

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"На осуществление программ (по реставрации и реконструкции культурных объектов - ред.) на ближайшие четыре года необходимо больше 55 млрд грн", - цитирует издание слова Ткаченко.

Министр отметил, что речь идет не только о реставрации и реконструкции этих объектов, но и о строительстве новых сопутствующих сооружений, а также создании центров культурных услуг, в частности, реставрации клубов и библиотек в современные центры.

"Наша идея относительно реконструкции и реставрации - это не просто сохранить объекты, но и наполнить их новыми смыслами", - подчеркнул Ткаченко.

По его словам, сейчас в сфере Минкульта находится 130 тыс. недвижимых объектов, 80% которых требуют немедленной реставрации.

Напомним, 8 июля Кабинет министров выделил 1 млрд грн для развития культуры и креативных индустрий, а также заложил финансирование для электронного учета культурного наследия и культурных ценностей.

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