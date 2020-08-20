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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ во главе с экс-чиновницей ОГА

На Херсонщине СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ во главе с экс-чиновницей ОГА


фото: СБУ
Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Следователи Службы безопасности установили, что чиновницу Херсонской ОГА завербовал сотрудник ФСБ во время пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2015 году. Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ, общественно-политической обстановке на юге Украины, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей .

Экс-чиновница завербовала других пророссийски настроенных жителей Херсона. Передачу разведывательных данных она осуществляла через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети. Во время обысков правоохранители обнаружили доказательства их причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности, средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также обнаружено российские агитационные материалы и российские рубли ", - отметили в спецслужбе.

СБУ подготовило экс-чиновнице подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

 

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