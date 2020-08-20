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Espreso.tvЭкономикаМининфраструктуры планирует передать в концессию паромную переправу в Черноморске: Криклий назвал сроки

Мининфраструктуры планирует передать в концессию паромную переправу в Черноморске: Криклий назвал сроки


фото: ukrferry
Мининфраструктуры объявило конкурс на отбор консультантов для подготовки технико-экономического обоснования и тендерной документации для старта концессии паромной переправы в Черноморском порту в Одесской области

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, Мининфраструктуры дает старт новому концессионному проекту в порту Черноморска и объявляет конкурс на отбор консультантов для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) и тендерной документации.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в рамках этой концессии планируется привлечь инвестиции в размере от 150 млн грн, которые будут направлены на модернизацию железнодорожно-паромного комплекса порта. В частности, речь идет о строительстве нового паркинга для грузовиков, а также терминала для пассажиров и водителей. Также планируется строительство станций техобслуживания для подготовки автотехники для продажи, замена асфальта и установка системы видеонаблюдения на открытых складах, ремонт подъемного моста, и тому подобное.

"Ожидаем к концу этого года разработать и согласовать ТЭО, чтобы уже в следующем году объявить концессионный конкурс", - цитирует пресс-служба слова Криклия.

В пресс-службе также добавили, что для потенциальных пилотных проектов государственно-частного партнерства отобраны шесть участков автодорог протяженностью 1,5 км. Отмечается, что размер инвестиций достигнет около $ 2 млрд.

Кроме того, по информации ведомства, завершено предварительное ТЭО трех аэропортов, возможность финансирования которых готов рассмотреть Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)

  • Железнодорожно-паромный комплекс "Черноморск" в Одесской области включает три причала, годовая мощность которых составляет около 4,5 млн тонн груза в железнодорожных вагонах, а также 35 тыс. грузовых и 250 тыс. легковых автомобилей. Терминал объединяет возможности перевалки железнодорожных вагонов и автотранспорта и является одним из крупнейших терминалов подобного типа в Черном море. При этом грузопоток терминала диверсифицированный и в основном состоит из вагонов, грузовиков, контейнеров и автомобилей.

  • Напомним, 20 августа морской специализированный порт "Ольвия" в Николаеве перешел в концессию катарской компании QTerminals.

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