Минсоцполитики планирует оставить малообеспеченным семьям избыточные средства, которые они получили во время карантина
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Согласно сообщению, соответствующим постановлением правительства предусмотрено, что с 1 июля текущего года помощь на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям предоставляется с учетом имущественного положения семьи и факта занятости трудоспособных лиц.
"В связи с проведением перерасчета размеров помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям после представления заявителями подтверждающих документов было установлено, что некоторые семьи не имели право на продление пособий", - говорится в сообщении.
Впрочем, отметили в пресс-службе, для урегулирования вопроса обеспечения семей государственной поддержкой в период карантина, Минсоцполитики подготовило проект нормативно-правового акта, устанавливающего, что средства, которые малообеспеченные семьи и одинокие матери получили в период карантина, останутся в семьях.
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