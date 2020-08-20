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Espreso.tvЭкономикаМинсоцполитики планирует оставить малообеспеченным семьям избыточные средства, которые они получили во время карантина

Минсоцполитики планирует оставить малообеспеченным семьям избыточные средства, которые они получили во время карантина

Министерство социальной политики подготовило проект нормативно-правового акта, согласно которому избыточные средства, которые малообеспеченные семьи и одинокие матери получили во время карантина, останутся в семьях

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно сообщению, соответствующим постановлением правительства предусмотрено, что с 1 июля текущего года помощь на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям предоставляется с учетом имущественного положения семьи и факта занятости трудоспособных лиц.

"В связи с проведением перерасчета размеров помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям после представления заявителями подтверждающих документов было установлено, что некоторые семьи не имели право на продление пособий", - говорится в сообщении.

Впрочем, отметили в пресс-службе, для урегулирования вопроса обеспечения семей государственной поддержкой в период карантина, Минсоцполитики подготовило проект нормативно-правового акта, устанавливающего, что средства, которые малообеспеченные семьи и одинокие матери получили в период карантина, останутся в семьях.

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