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Espreso.tvЭкономикаВ Украине планирують создать онлайн-платформу для работы центров предоставления админуслуг, - Минцифры

В Украине планирують создать онлайн-платформу для работы центров предоставления админуслуг, - Минцифры


фото: nv.ua
Министерство цифровой трансформации планирует запуск онлайн-платформы для работы центров предоставления административных услуг (ЦНАП), которая объединит карту и графики центров

Об этом написал в Facebook вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В онлайне планируем запуск платформы Центров Деян. Новый инструмент для работы ЦНАП объединит интерактивную карту и график центров, учебные курсы, электронные кабинеты администраторов и другие полезные материалы", - написал Федоров.

По словам вицепремьера, с началу 2020 году украинцы обратились за админуслугами 6,5 млн раз. При этом Минцифры увеличило количество точек доступа, где их можно получить, к 1221.

По информации Федорова, более половины ЦНАП работают при органах местного самоуправления. Он подчеркнул, что трансформация ЦНАП при райгосадминистрациях в центры при органах местного самоуправления позволит избежать дублирования услуг там, где они работают одновременно, а также оптимизирует использование публичных ресурсов.

Он добавил, что во II квартале этого года было предоставлено 2,9 млн админуслуг, открыто 170 новых точек доступа, из которых 123 - при органах местного самоуправления. Среди них - 15 новых ЦНАП и 141 удаленное рабочее место.

Федоров отметил, что лидерами среди точек доступа к услугам является Ивано-Франковская, Днепропетровская и Запорожская области.

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