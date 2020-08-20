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Espreso.tvОбществоМИД Украины готовит рекомендации относительно дальнейших отношений с Беларусью

МИД Украины готовит рекомендации относительно дальнейших отношений с Беларусью

Министерство иностранных дел Украины решило внести на рассмотрение руководства страны свои рекомендации по дальнейшему развитию отношений с режимом Лукашенко

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое решение было принято после совещания по ситуации в Беларуси в четверг, 20 августа.

В совещании приняли участие все профильные департаменты МИД и посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Состоялась дискуссия по поводу нарушенных послом вопросов ", - говорится в сообщении.

Совещание в МИД произошло на фоне скандальных заявлений Александра Лукашенко, который обвинил Украину и другие европейские страны в "организации массовых беспорядков" в Беларуси, а также передачи России задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнера", которые ранее воевали на Донбассе на стороне прокремлевских террористических группировок .

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