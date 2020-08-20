МИД Польши отреагировал на отравление Навального
Об этом говорится в официальном заявлении МИД Республики Польша .
"МИД Польши с беспокойством следит за ситуацией вокруг предположений об отравлении одного из самых известных политиков внесистемной оппозиции в Российской Федерации. Мы верим, что состояние здоровья политика вскоре улучшится, а все обстоятельства будет подробно прояснен ", - говорится в сообщении МИД Польши.
Ранее сообщалось, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.
Соратники политика подозревают, что его отравили, подсыпав яд в чай.
Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
По информации местных СМИ, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил об обеспокоенности сообщения о вероятном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
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