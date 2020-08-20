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Espreso.tvОбществоМИД Польши отреагировал на отравление Навального

МИД Польши отреагировал на отравление Навального


фото: gov.pl
МИД Польши выразил обеспокоенность ситуацией вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального и ожидает детального выяснение этого дела

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Республики Польша .

"МИД Польши с беспокойством следит за ситуацией вокруг предположений об отравлении одного из самых известных политиков внесистемной оппозиции в Российской Федерации. Мы верим, что состояние здоровья политика вскоре улучшится, а все обстоятельства будет подробно прояснен ", - говорится в сообщении МИД Польши.

Ранее сообщалось, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Соратники политика подозревают, что его отравили, подсыпав яд в чай.

Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .

По информации местных СМИ, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил об обеспокоенности сообщения о вероятном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

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