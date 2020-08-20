Медики сообщили о стабилизации состояния Навального
Об этом заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, сообщает ТАСС.
По его словам, планов перевозки Навального в Москву пока нет.
"Сейчас проведено несколько телемедицинских консультаций с федеральными центрами, с ведущими экспертами нашей страны, профиль которых позволяет им консультировать данного пациента. Все они считают, что все лечебно-диагностические мероприятия были проведены правильно и в полном объеме. То, что нам удалось его стабилизировать, иметь ту клиническую картину, которая есть, это хороший осторожный прогностический признак. Планов [перевозить его] нет ", - сказал Калиниченко.
Ранее сообщалось, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.
Соратники политика подозревают, что его отравили, подсыпав яд в чай.
Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
По информации местных СМИ, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.
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