Лига чемпионов: определились все пары 2-го квалификационного раунда
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В квалификации есть две параллельные сети - путь чемпионов и путь представителей лиг, по которому с третьего раунда вступит в борьбу "Динамо".
Матчи второго этапа отбора состоятся 25 и 26 августа и будет состоять из одной игры.
Путь чемпионов
"Цель" (Словения) - "Мольде" (Норвегия)
"Селтик" (Шотландия) - "Ференцварош" (Венгрия)
ЧФР (Румыния) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
"Динамо" (Брест, Беларусь) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)
"Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия)
"Легия" (Польша) - "Омония" (Кипр)
"Лудогорец" (Болгария) - "Мидтюлланд" (Дания)
«Карабах» (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова)
"Судува" (Литва) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
Путь представителей лиг
ПАОК (Греция) - "Бешикташ" (Турция)
АЗ (Нидерланды) - "Виктория" (Чехия)
"Локомотив" (Загреб, Хорватия) - "Рапид" (Австрия)
- Напомним, 19 августа в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" победил шведский "Юргорден" со счетом 2: 0.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-