Лига чемпионов: определились все пары 2-го квалификационного раунда

20 августа, 2020, 10:49

Определились все участники второго отборочного этапа Лиги чемпионов 2020/21

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В квалификации есть две параллельные сети - путь чемпионов и путь представителей лиг, по которому с третьего раунда вступит в борьбу "Динамо".

Матчи второго этапа отбора состоятся 25 и 26 августа и будет состоять из одной игры.

Путь чемпионов

"Цель" (Словения) - "Мольде" (Норвегия)

"Селтик" (Шотландия) - "Ференцварош" (Венгрия)

ЧФР (Румыния) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Динамо" (Брест, Беларусь) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)

"Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия)

"Легия" (Польша) - "Омония" (Кипр)

"Лудогорец" (Болгария) - "Мидтюлланд" (Дания)

«Карабах» (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова)

"Судува" (Литва) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

Путь представителей лиг

ПАОК (Греция) - "Бешикташ" (Турция)

АЗ (Нидерланды) - "Виктория" (Чехия)

"Локомотив" (Загреб, Хорватия) - "Рапид" (Австрия)

Напомним, 19 августа в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" победил шведский "Юргорден" со счетом 2: 0.

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