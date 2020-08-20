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Espreso.tvСпортЛегендарный американский боксер решил возобновить карьеру в 47 лет

Легендарный американский боксер решил возобновить карьеру в 47 лет


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях американец Оскар Де Ла Хойя заявил, что восстановит карьеру в 47 лет

Об этом сообщает vRINGe.com .

Оскар Де Ла Хойя подтвердил, что возвращается на ринг, однако и заявил, что в отличие от тяжеловесов-ветеранов Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, заинтересован в реальных боях, а не выставочных.

"Хочу прокомментировать слухи о моем камбэке. Да, все так и есть. Я восстанавливаю карьеру. В ближайшие несколько недель начну спарринг-сессию. Только реальные бои. Никаких представлений! Просто мне этого реально не хватает. Я очень люблю бокс. И я скучаю за этим. Именно бокс подарил мне все то, что у меня есть сейчас. Да, мне очень не хватает бокса ", - сказал Де Ла Хойя.

Де Ла Хойя завершил карьеру в 2008 году после поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо. Американец становился чемпионом мира в шести весовых категориях. Также он является олимпийским чемпионом 1992 года.

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