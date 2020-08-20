Коронавирус: больницы не должны требовать от пациентов самостоятельно покупать лекарства, - МЗ

Об этом сообщает " Укринформ ".

"Государство в полном объеме финансирует лечение больных COVID-19, в том числе и лекарства. Все, что касается коронавирусной болезни, то мы в полном объеме рассчитали симптоматическую терапию, которая используется при лечении коронавируса", - сказал Степанов.

Он отметил, что больницы не должны требовать от пациентов с коронавирусом самостоятельно покупать лекарства.

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