Коронавирус: больницы не должны требовать от пациентов самостоятельно покупать лекарства, - МЗ
20 августа, 2020, 16:36
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме финансирует лечение больных COVID-19 и больницы не должны требовать от пациентов с коронавирусом самостоятельно покупать лекарства
Об этом сообщает " Укринформ ".
"Государство в полном объеме финансирует лечение больных COVID-19, в том числе и лекарства. Все, что касается коронавирусной болезни, то мы в полном объеме рассчитали симптоматическую терапию, которая используется при лечении коронавируса", - сказал Степанов.
Он отметил, что больницы не должны требовать от пациентов с коронавирусом самостоятельно покупать лекарства.
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