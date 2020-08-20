Какие смартфоны чаще всего покупают украинцы: новый iPhone Xr, бюджетные телефоны Xiaomi и другие гаджеты

20 августа, 2020, 12:30

Статистика ритейлеров свидетельствуют, что популярностью среди украинских пользуются не только премиальные модели и ультра бюджетные гаджеты, но и устройства из среднего ценового сегмента (например, iPhone Xr или Galaxy Note 10 Lite от Samsung)

Материал публикуется на правах рекламы.

Какие же модели смартфонов могут похвастаться высокими показателями продаж?

iPhone 11

Базовая модель с одиннадцати линейки Apple почти сразу после выхода стала любимицей публики. Благодаря высоким техническим характеристикам, новинка 2019 занимает одно из ведущих мест в рейтинге лучших смартфонов последнего десятилетия.

Сейчас наблюдается очередной рост спроса на популярную модель из-за снижения ее цены. Обусловлено это тем, что по уже сложившейся традиции перед предыдущие модели дешевеют перед выходом очередных новинок.

iPhone Xr

iPhone Xr 2018 также не теряет актуальности. Он нравится украинским пользователям благодаря:

демократичной цене - самый бюджетный смартфон Apple 10-го поколения;

стильному дизайну - большой выбор цветовых решений, безрамочный дисплей и аккуратный корпус;

высокой производительности - работает на базе быстрого и энергоэффективного процессора Apple A12.

Выбирая iPhone Xr в Moyo, можно остановить выбор на одной из нескольких конфигураций с 64, 128 и 256 Гб памяти.

Samsung Galaxy A51

Представленный в рамках бизнес-серии A, мобильный телефон Samsung Galaxy A51 настоящее время является одним из самых популярных гаджетов в Украине и мире. Смартфон может похвастаться идеальным балансом цены и качества.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro - бюджетный гаджет, который может конкурировать с флагманскими смартфонами благодаря мощному аппаратному обеспечению.

Он привлекает украинский не только удивительно низкой цене, но и другими преимуществами:

квадро камера (64 + 8 + 2 + 2 Мп);

большой и яркий дисплей;

большой объем памяти и возможность расширения объемов хранилища карточкой microSD;

высокие показатели автономности и возможность быстрой зарядки.

Huawei P30 Pro

Анонсированный в 2019 году, флагманский смартфон Хуавей P30 Pro также пользуется спросом. Он характеризуется высокой надежностью и может длительное время работать в автономном режиме благодаря аккумулятору 4200 мАч. Также для смартфона доступна возможность беспроводной и ускоренной зарядки. Основная камера модели прекрасно подходит для любительской и профессиональной мобильной съемки.

Кроме перечисленных выше моделей украинские пользователи с удовольствием покупают и другие гаджеты из разных ценовых сегментов.