Греция и Кипр могут заблокировать наложение санкций Евросоюза на Беларусь, - журналист
Об этом написал экс-журналист брюссельской службы Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
"Есть небольшое опасение, что Греция или Кипр могут не дать финальный "зеленый свет "санкциям в отношении Беларуси, пока ЕС не даст" зеленый свет "санкциям в отношении Турции", - отметил Йозвяк.
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Напомним, Греция и Кипр добиваются санкций против Турции из-за проведения морских исследований природного газа в спорных районах Средиземноморья.
there is a slight worry that Greece and / or Cyprus may not give the final green light to the #Belarus sanctions until there is EU green light for sanctions on #Turkey- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 20, 2020
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