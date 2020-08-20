Греция и Кипр могут заблокировать наложение санкций Евросоюза на Беларусь, - журналист

20 августа, 2020, 13:41

По словам бывшего парламентского журналиста Радио свободы в Брюсселе Рикарда Йозвяка, Греция и Кипр могут не согласовать санкции против Беларуси, пока ЕС не наложит санкции на Турцию

Об этом написал экс-журналист брюссельской службы Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Есть небольшое опасение, что Греция или Кипр могут не дать финальный "зеленый свет "санкциям в отношении Беларуси, пока ЕС не даст" зеленый свет "санкциям в отношении Турции", - отметил Йозвяк.

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Напомним, Греция и Кипр добиваются санкций против Турции из-за проведения морских исследований природного газа в спорных районах Средиземноморья.

there is a slight worry that Greece and / or Cyprus may not give the final green light to the #Belarus sanctions until there is EU green light for sanctions on #Turkey - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 20, 2020

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