 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГоспитализация Навального: в больнице сделали официальное заявление

Госпитализация Навального: в больнице сделали официальное заявление


фото: reuters
Представители больницы, в которой находится российский оппозиционер Алексей Навальный, подтвердили, что политик находится в коме на апаррате ИВЛ

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Только что перед журналистами официально выступил представитель больницы больницы - заместитель главного врача. Сказано, что такое самое: стабильно тяжелое состояние, кома, ИВЛ", - написала она.

При этом, по словам пресс-секретаря, врачи не говорят ни о диагнозе, ни об уровне угрозы жизни.

Раньше сообщалось, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Соратники политика подозревают, что его отравили, подсыпав яд в чай.

Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .

По информации местных СМИ, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

20 августа, 2020 четверг

19 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать