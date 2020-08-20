Госпитализация Навального: в больнице сделали официальное заявление
Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
"Только что перед журналистами официально выступил представитель больницы больницы - заместитель главного врача. Сказано, что такое самое: стабильно тяжелое состояние, кома, ИВЛ", - написала она.
При этом, по словам пресс-секретаря, врачи не говорят ни о диагнозе, ни об уровне угрозы жизни.
Только что было официальное выступление представителя больницы перед журналистами - замглавврача. Сказано то же самое: стабильно тяжелое состояние, кома, ИВЛ. В диагнозе не говорить, есть ли угроза жизни - не говорить- Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Раньше сообщалось, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.
Соратники политика подозревают, что его отравили, подсыпав яд в чай.
Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
По информации местных СМИ, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.
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