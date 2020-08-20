Госпитализация Навального: в больнице сделали официальное заявление

20 августа, 2020, 10:45

Представители больницы, в которой находится российский оппозиционер Алексей Навальный, подтвердили, что политик находится в коме на апаррате ИВЛ

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Только что перед журналистами официально выступил представитель больницы больницы - заместитель главного врача. Сказано, что такое самое: стабильно тяжелое состояние, кома, ИВЛ", - написала она.

При этом, по словам пресс-секретаря, врачи не говорят ни о диагнозе, ни об уровне угрозы жизни.

Только что было официальное выступление представителя больницы перед журналистами - замглавврача. Сказано то же самое: стабильно тяжелое состояние, кома, ИВЛ. В диагнозе не говорить, есть ли угроза жизни - не говорить - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Раньше сообщалось, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Соратники политика подозревают, что его отравили, подсыпав яд в чай.

Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .

По информации местных СМИ, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.

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