Глава МИД Польши Чапутович подал в отставку

20 августа, 2020, 12:15

Глава МИД Польши Яцек Чапутович в четверг утром подал заявление об отставке

Об этом проинформировал польское агентство РАР .

"Министр ранее заявил, что период после президентских выборов является хорошим моментом для изменения во главе польской дипломатии и выразил убеждение, что его преемник будет продолжать нынешнюю линию и будет способствовать дальнейшему укреплению позиции Польши на международной арене", - сообщила пресс-служба МИД Польши.

Чапутович заявлял в июле, что может уйти с поста, когда правящая партия "Право и справедливость" планировала кадровые изменения в правительстве.

Это уже вторая отставка в польском правительстве за последнюю неделю. Во вторник в отставку подал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. Он заявил, что свою отставку планировал уже длительное время, но пандемия коронавируса заставила остаться на должности длительное время.

В среду вицепремьер, министр развития Польши Ядвига Емилевич заявила, что глубокие изменения в польском правительстве планируются не раньше конца сентября - начала октября.

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