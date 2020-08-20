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Espreso.tvОбществоГенпрокуратура Беларуси возбудила дело о "захвате госвласти" из-за создания Координационного Совета оппозиции

Генпрокуратура Беларуси возбудила дело о "захвате госвласти" из-за создания Координационного Совета оппозиции


фото: rfe
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета оппозиции

Об этом сообщает белорусская Радио Свобода.

Дело открыли по ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси (Захват государственной власти и угроза национальной безопасности Республики Беларусь). Участникам совета грозит до 5 лет заключения.

В Раду вошло более трех десятков человек, в том числе доверенное лицо Тихановськои Ольга Ковалькова, Нобелевская лауреат по литературе Светлана Алексиевич, глава правозащитного центра "Вясна" Олесь Беляцкий, экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко, экономисты, писатели, юристы и т. д.

  • Претендент на кресло президента Беларуси Светлана Тихановська заявила о создании Координационного совета для обеспечения передачи власти.
  • В координационном совете белорусской оппозиции не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах.
  • Координационный совет оппозиции Беларуси не исключает участия Украины в политическом разрешении кризиса в стране

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