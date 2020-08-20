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Espreso.tvЭкономикаЭнергоатом и "Н2" планируют строительство дата-центра возле Запорожской АЭС за $ 700 млн

Энергоатом и "Н2" планируют строительство дата-центра возле Запорожской АЭС за $ 700 млн

В. и. о. президента НАЭК "Энергоатом" и представитель компании "Н2" подписали меморандум о строительстве возле Запорожской АЭС одного из крупнейших в Европе дата-центра, инвестиции в который должны составить $ 700 млн

Об этом сообщила пресс служба НАЭК "Енергоатом".

Согласно сообщению, в. и. о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подписал меморандум о сотрудничестве с представителем компании "Н2", который предусматривает создание вблизи Запорожской АЭС одного из крупнейших в Европе дата-центра.

Отмечается, что объем запланированных инвестиций должен достигать $ 700 млн.

В пресс-службе добавили, что подписание документа состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского во время его рабочей поездки в Запорожье.

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