Энергоатом и "Н2" планируют строительство дата-центра возле Запорожской АЭС за $ 700 млн

20 августа, 2020, 12:37

В. и. о. президента НАЭК "Энергоатом" и представитель компании "Н2" подписали меморандум о строительстве возле Запорожской АЭС одного из крупнейших в Европе дата-центра, инвестиции в который должны составить $ 700 млн

Об этом сообщила пресс служба НАЭК "Енергоатом".

Согласно сообщению, в. и. о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подписал меморандум о сотрудничестве с представителем компании "Н2", который предусматривает создание вблизи Запорожской АЭС одного из крупнейших в Европе дата-центра.

Отмечается, что объем запланированных инвестиций должен достигать $ 700 млн.

В пресс-службе добавили, что подписание документа состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского во время его рабочей поездки в Запорожье.

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