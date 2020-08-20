Экс-чиновник Белого дома рассказал о желании Трампа обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

20 августа, 2020, 11:00

Бывший сотрудник администрации президента США Майлз Тейлор заявил, что в августе 2018 года Дональд Трамп предлагал обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

Об этом сообщает The Daily Beast .

Тейлор сообщил, что лично слышал от президента такое предложение в момент, когда сотрудники администрации постоянно ездили в Пуэрто-Рико после мощного урагана.

"Однажды прежде чем мы поехали, он сказал, что он не просто хочет приобрести Гренландию, а он хочет понять, может ли он продать, обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, так как, по его словам, Пуэрто-Рико грязная, а люди там бедные ", - заявил Тейлор.

В августе прошлого года Трамп выдвинул идею выкупа в Дании Гренландии, что повлекло существенное похолодание в отношениях двух стран.

По данным американских СМИ, Трамп готов был платить Дании за остров по $ 600 млн в год плюс единовременная выплата, сумма которой не называлась.

Премьер-министр Дании Метте Фредерикса отвергла идею о продаже Гренландии, назвав ее абсурдной.

Сейчас Пуэрто-Рико находится в статусе неинкорпорированной организованной территории, находящейся под управлением США, но не является его неотъемлемой частью.