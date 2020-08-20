Египет усилил контроль при въезде иностранцев: отрицательный результат ПЦР-теста станет обязательным, - CNN
Об этом пишет CNN .
Согласно сообщению, все иностранцы с 1 сентября для въезда в Египет должны показать отрицательный результат ПЦР-тестирование на COVID-19.
По словам премьер-министра Египта Мустафы Мабдулы, это решение было принято из-за "увеличение инфицирования в некоторых странах".
"Мы хотим удостовериться в здоровье всех прибывающих в страну, а также жителей Египта, поэтому мы договорились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен быть протестирован", - цитирует издание слова Мабдулы.
В издании напомнили, что Египет закрыл авиапространство в марте, однако возобновил регулярные международные авиарейсы с 1 июля.
Сейчас иностранным туристам разрешен въезд только в три курортные регионы с наименьшим инфицированием коронавируса - Южный Синай, Красное Море и Матру.
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