 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаЕгипет усилил контроль при въезде иностранцев: отрицательный результат ПЦР-теста станет обязательным, - CNN

Египет усилил контроль при въезде иностранцев: отрицательный результат ПЦР-теста станет обязательным, - CNN


фото: reuters
Все иностранцы для въезда в Египет с 1 сентября должны иметь отрицательный резултат ПЦР-тестирования на COVID-19

Об этом пишет CNN .

Согласно сообщению, все иностранцы с 1 сентября для въезда в Египет должны показать отрицательный результат ПЦР-тестирование на COVID-19.

По словам премьер-министра Египта Мустафы Мабдулы, это решение было принято из-за "увеличение инфицирования в некоторых странах".

"Мы хотим удостовериться в здоровье всех прибывающих в страну, а также жителей Египта, поэтому мы договорились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен быть протестирован", - цитирует издание слова Мабдулы.

В издании напомнили, что Египет закрыл авиапространство в марте, однако возобновил регулярные международные авиарейсы с 1 июля.

Сейчас иностранным туристам разрешен въезд только в три курортные регионы с наименьшим инфицированием коронавируса - Южный Синай, Красное Море и Матру.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

20 августа, 2020 четверг

19 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать