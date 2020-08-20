Дожди и ослабление жары: синоптик Наталья Диденко о погоде на 21 августа
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
"Пятница в Украине принесет ослабление жары в северные области - ожидается +25...+28°C. Во время дождей, которые имеют шансы здесь завтра, снизится до +24...+26°C. Кое-где до +29°C", - отметила синоптик.
На Западе Украины 21 августа также есть вероятность грозовых дождей, однако Львовщина, Закарпатье, Ивано-Франковская и Черновицкая области окажутся больше под влиянием сухого антициклона.
Температура воздуха в западной части завтра +24...+28°C.
В центральных областях 21 августа без осадков, вечером есть вероятность коротких местных дождей. Температура воздуха +26...+30°C.
На Востоке в пятницу, во второй половине дня - местами грозовые локальные дожди, жарко, +27...+32°C.
На Юге завтра вряд ли стоит ждать существенных осадков - +28...+32°C.
В Киеве 21 августа ожидается кратковременный дождь, гроза.
"Жара в столице ослабнет до +28°C", - сообщила Диденко.
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