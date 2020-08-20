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Espreso.tvЭкономикаЦентрэнерго обещает погасить долги по зарплате перед шахтерами до конца месяца

Центрэнерго обещает погасить долги по зарплате перед шахтерами до конца месяца

По информации Центрэнерго, к концу месяца сумма расчетов с государственными шахтами достигнет более 400 млн грн и выполнены на 100%

Об этом сообщила пресс-служба Центрэнерго.

"До конца месяца сумма расчетов с государственными угледобывающими предприятиями составит более 400 млн гривен, таким образом все расчеты ПАО" Центрэнерго "с шахтерами будут выполнены на 100%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Центрэнерго уже направил государственным шахтам 216 млн грн на погашение долгов по зарплате.

По информации компании, получить ресурсы для расчетов за уголь украинской добычи удалось благодаря продаже с аукциона электроэнергии на период до конца года.

В Пресс-служба также напомнили, что длительные переговоры с государственными банками при участии Министерства энергетики об открытии кредитной линии для расчета с отечественными шахтами не дали результата.

"Ощадбанк" отказал категорически, "Укргазбанк" пока не дал ответа ", - отметили в пресс-службе.

Поэтому, отмечается, что компания ожидает системных и принципиальных решений правительства для исправления кризисной ситуации на энергетическом рынке. При этом предложения для вывода Центрэнерго из долгов было предоставлено премьер-министру, Министерству энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

По информации компании, говорится, в частности, о приближении цены угля государственных шахт к рыночной, а также установление равных и прозрачных условий для всех игроков рынка электроэнергии, независимо от права собственности.

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