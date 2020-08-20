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Espreso.tvОбществоБывший ФБР признал, что дал ложные показания по делу о вмешательстве России в выборы

Бывший ФБР признал, что дал ложные показания по делу о вмешательстве России в выборы


фото: ap
Бывший юрист Федерального бюро расследований 19 августа признал себя виновным в том, что внес изменения в документ, который использовался для слежки в рамках расследования сотрудничества России с избирательной кампанией Дональда Трампа в 2016 году

Об этом сообщает Радио Свобода .

Юрист по имени Кевин Клайнсмит является первым бывшим чиновником, которого обвинили в рамках расследования прокурора США Джона Дарема в связи с пересмотром им работы следствия по российскому вмешательству в выборы 2016 года.

Во время онлайн-слушания Окружной суд США в Вашингтоне Клайнсмит признал, что изменил электронное письмо Центрального бюро расследований, который использовало ФБР в 2017 году, когда ходатайствовало в суде по делам по надзору за зарубежными разведками о восстановлении разрешения на сокрытие прослушивания для мониторинга бывшего помощника кампании Трампа Картера Пейджа .

Согласно судебным документам, ФБР запросило четвертый ордер для слежки за Пейджем, опираясь на сфальсифицирован документ. Изменения в документе были обнаружены в прошлом году генеральным инспектором Министерства юстиции Майклом Горовицем, который инициировал дело об уголовном преследовании Клайнсмита.

Хотя слежения за Пейджем началось только после того, как он оставил кампанию Трампа, и было частью более широкого расследования ФБР по российскому вмешательства в выборы, Трамп и его сторонники воспользовались этим как доказательством того, что администрация бывшего президента Барака Обамы «шпионила» за его выборами .

"На тот момент я верил, что информация, которую я предоставляю в письме, была точной, но я согласен, что данных, которые я добавил к письму, от начала там не было, и что именно я добавил эти данные", - сказал Клайнсмит во время слушаний.

Доклад Сената, появилась 19 августа, также исследует вопросы, которые представляли интерес для Трампа и которые не расследовал специальный прокурор Роберт Мюллер в своем расследовании относительно вмешательства России. Среди этих вопросов - использование ФБР досье по оппозиции, заключенного бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом. Работу Стила финансировала Демократическая партия.

Мюллер в расследовании 2019 пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы , однако это расследование не привело к обвинению любого из помощников Трампа в сотрудничестве с Кремлем. Пейджу также не выдвинули обвинений, он отрицает любые нарушения со своей стороны.

Клайнсмиту грозит до шести лет тюрьмы.

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