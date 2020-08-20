Беларусь: Координационный совет оппозиции требует встречи с представителями силовиков
Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета объединенной белорусской оппозиции в Telegram.
В оппозиции заявили, что направили официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции.
Резолюция - документ, в котором сформулированы основные цели Координационного совета и принципы, которые он собирается отстаивать на основании Конституции РБ.
Координационный совет считает, что для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства необходимо выполнить основные требования, сформулированные в ходе массовых акций и поддерживающиеся большинством белорусского общества:
- Прекращение политического преследования граждан республики Беларусь со стороны власти, возбуждения уголовных дел, привлечения виновных к ответственности.
- Освобождение всех политических заключенных, отмена неправомерных судебных постановлений, выплата компенсаций всем пострадавшим.
- Признание выборов 9 августа 2020 года недействительными. Проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию.
Вышеприведенные требования перечислены в резолюции, принятой координационным советом белорусской оппозиции.
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