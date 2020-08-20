Беларусь: Координационный совет оппозиции требует встречи с представителями силовиков

20 августа, 2020, 18:05

20 августа Координационный совет оппозиции Беларуси заявил о требовании встречи с представителями Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД и КГБ

Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета объединенной белорусской оппозиции в Telegram.

В оппозиции заявили, что направили официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции.

Резолюция - документ, в котором сформулированы основные цели Координационного совета и принципы, которые он собирается отстаивать на основании Конституции РБ.

Координационный совет считает, что для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства необходимо выполнить основные требования, сформулированные в ходе массовых акций и поддерживающиеся большинством белорусского общества:

Прекращение политического преследования граждан республики Беларусь со стороны власти, возбуждения уголовных дел, привлечения виновных к ответственности.

Освобождение всех политических заключенных, отмена неправомерных судебных постановлений, выплата компенсаций всем пострадавшим.

Признание выборов 9 августа 2020 года недействительными. Проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию.

Вышеприведенные требования перечислены в резолюции, принятой координационным советом белорусской оппозиции.

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