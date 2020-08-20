АМКУ открыл дело по признакам сговора на строительстве Подольского моста

20 августа, 2020, 13:33

Антимонопольный комитет Украины открыл дело по признакам сговора на торгах по строительству Подольского моста на сумму около 100 млн грн

Об этом в Facebook сообщил председатель Киевского отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Алексей Хмельницкий.

"Сегодня Админколлегией Северного межобластного территориального отделения АМКУ (в прошлом Киевское областное территориальное отделение АМКУ) возбуждено дело по признакам сговора на торгах по строительству" Подольского моста "на общую сумму около 100 млн грн", - написал Хмельницкий.

По его словам, специалисты отделения обратили внимание на процедуры государственных закупок по выполнению проектных работ и строительству Подольского мостового перехода, в частности при участии компании "Форма" и компании "Инвестиционно-строительная компания" Укрбуд "в пяти закупках, которые проводились коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева".

По информации Хмельницкого, отделение установило "давно знакомую совокупность обстоятельств": представление своего предложения для участия в процедуре одной компанией с IP-адреса, принадлежащего компании-сопернику, использование общих IP-адресов для отчетности в налоговые органы, а также совместное использование IP- адрес для управления счетами.

Среди других обстоятельств Хмельницкий назвал не снижение участниками ценовых предложений во время участия в отдельных процедурах, одновременное пребывание одной физлица в трудовых отношениях с участниками, представление участниками тендерных предложений в один день и синхронность их действий при получении банковских гарантий.

"То есть типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о нежелании честно конкурировать и обмен информацией между указанными компаниями", - пояснил Хмельницкий.

Он также добавил, что АМКУ планирует обратиться за помощью в расследовании и в правоохранительные органы.

Хмельницкий напомнил, что весной 2020 году в АМКУ уже было открыто дело по признакам антиконкурентного сговора при проведении тендерных процедур между генеральным подрядчиком строительства Подольского моста компании "Эко-Строй-Трейд" и компании "Форма", сейчас идет сбор доказательств.

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