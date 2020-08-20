6 военных самолетов РФ залетели в зону ПВО Южной Кореи

20 августа, 2020, 11:45

Военно-воздушные силы Южной Кореи перехватили шесть российских военных самолетов, когда они без предупреждения пролетали над островами Токдо (зона ПВО Кореи)

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yonhap .

Военные проинформировали, что подняли винищувачидля перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков и четырех истребителей, когда они без предупреждения пролетали над островами Токдо.

Самолеты РФ провели в зоне около 20 минут.