45 беженцев погибли из-за катастрофы корабля в Средиземном море, - ООН
Об этом сообщила Международная организация по миграции, передает Радио Свобода.
Авария произошла из-за взрыва двигателя. Среди погибших - пятеро детей.
"Около 37 (беженцев, - ред.) выжили, преимущественно из Сенегала, Мали, Чад и Ганы, были спасены местными рыбаками, а затем задержаны при высадке на берег", - говорится в сообщении.
В этом году, на миграционном маршруте из Ливии погибли уже 302 человека.
В Международной организации по миграции отмечают, что Ливию не надо воспринимать как безопасное убежище для мигрантов.
Там просят перехваченных или спасенных беженцев доставлять в более безопасные порты.
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