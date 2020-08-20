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Espreso.tvОбщество45 беженцев погибли из-за катастрофы корабля в Средиземном море, - ООН

45 беженцев погибли из-за катастрофы корабля в Средиземном море, - ООН


фото: reuters
В Средиземном море в результате кораблекрушения у побережья Ливии погибли по меньшей мере 45 беженцев из Африки

Об этом сообщила Международная организация по миграции, передает Радио Свобода.

Авария произошла из-за взрыва двигателя. Среди погибших - пятеро детей.

"Около 37 (беженцев, - ред.) выжили, преимущественно из Сенегала, Мали, Чад и Ганы, были спасены местными рыбаками, а затем задержаны при высадке на берег", - говорится в сообщении.

В этом году, на миграционном маршруте из Ливии погибли уже 302 человека.

В Международной организации по миграции отмечают, что Ливию не надо воспринимать как безопасное убежище для мигрантов.

Там просят перехваченных или спасенных беженцев доставлять в более безопасные порты.

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