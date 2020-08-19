Зеленский назначил уполномоченного Антимонопольного комитета
19 августа, 2020, 13:38
Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко уполномоченным Антимонопольного комитета
Об этом говорится в указе президента №332.
В указе говорится "назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины".
Музыченко указала в декларации основное место работы - ООО "Компания по управлению активами "Система плю". Здесь она за год заработала 102 тыс. грн
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