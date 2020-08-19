Зеленский назначил уполномоченного Антимонопольного комитета

19 августа, 2020, 13:38

Об этом говорится в указе президента №332.

В указе говорится "назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины".

Музыченко указала в декларации основное место работы - ООО "Компания по управлению активами "Система плю". Здесь она за год заработала 102 тыс. грн