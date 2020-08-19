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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил уполномоченного Антимонопольного комитета

Зеленский назначил уполномоченного Антимонопольного комитета


фото: ukrinform
Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко уполномоченным Антимонопольного комитета

Об этом говорится в указе президента №332.

В указе говорится "назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины".

Музыченко указала в декларации основное место работы - ООО "Компания по управлению активами "Система плю". Здесь она за год заработала 102 тыс. грн

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