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Espreso.tvОбществоЗадержанный снайпер "ЛНР" рассказал, что оккупанты создали заградительные отряды для расстрела боевиков в случае побега

Задержанный снайпер "ЛНР" рассказал, что оккупанты создали заградительные отряды для расстрела боевиков в случае побега

Недавно задержанный украинскими военными снайпер так называемой "ЛНР" рассказал, что боевики сформировали отряды, которые должны были расстреливать всех, кто решит сдаться и бежать домой

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Я пошел на службу в июне 2014 года на должность снайпера. Проходил подготовку под Ростовом. Нас тренировали спецы ГРУ. Тренировались российским оружием. Потом меня отправили на КПП "Михайловка - Марьевка" для проверки паспортов, мы там проверяли людей. Потом нас стали отправлять на строительство блиндажей, платили по 15 000 российских рублей в месяц. А потом хотели отправить в "заградотряды". Если кто-то из наших будет идти сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать ", - рассказал боевик.

Впоследствии они с товарищем решили, что не хотят этого делать и сдадутся. По его словам, пошли в район населенного пункта Золотое-5 и разделились. Мужчина рассказал, что его товарища застрелил их же снайпер из "заградотряда", а ему самому удалось дойти до блокпоста и сдаться.

 

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