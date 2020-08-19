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Espreso.tvОбществоЗа время протестов Беларусь недополучила $ 500 млн, отложенные убытки идут на миллиарды, - советник Лукашенко

За время протестов Беларусь недополучила $ 500 млн, отложенные убытки идут на миллиарды, - советник Лукашенко


фото: reuters
С начала протестов и забастовок в Беларуси государство потеряло $ 500 млн

Об этом заявил помощник Александра Лукашенко по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский, передает Euroradio.

Убытки от того, что большое количество белорусских граждан считает, что результаты президентских выборов сфальсифицированы уже достигли минимум $ 500 млн, а "отложенные убытки исчисляются миллиардами".

"Основы системы иностранного кредитования, созданной годами, были нарушены, инвестиционная привлекательность страны пострадала", - отметил Валерий Бельский.

В то же время, как заявляют журналисты, чиновник в речи не упомянул экономические потери страны от блокировок интернета.

  • Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента. По состоянию на 19 августа во время протестных акций погибли по меньшей мере 4 демонстрантов.
  • 18 августа в реке Неман нашли мертвым одного из членов избиркома, который отказался подписывать протокол выборов
  • К забастовке в стране присоединились крупнейшие госпредприятия: МАЗ, МТЗ, строительное предприятие МАПИД, "Белкард", "Нафтан", БелАЗ и др.

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