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Espreso.tvСпортИтальянский клуб украинского футболиста выгнал главного тренера

Итальянский клуб украинского футболиста выгнал главного тренера


фото: Getty Images
Итальянский "Лечче", за который выступает украинец Евгений Шахов, уволил главного тренера Фабио Ливерани

Об этом сообщает официальный сайт "Лечче".

Руководство клуба было недовольно результатами команды Ливерани. "Лечче" завершил сезон Серии А на 18-й строчке и вылетел во второй итальянский дивизион.

44-летний Фабио Ливерани тренировал команду с 2017-го года. Перед этим успел поработать в итальянских "Тернан" и "Дженоа", а также в английском "Лейтон Ориент".

29-летний украинец Евгений Шахов сыграл за "Лечче" 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

На счету хавбека 7 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

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