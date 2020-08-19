Итальянский клуб украинского футболиста выгнал главного тренера
19 августа, 2020, 17:49
Итальянский "Лечче", за который выступает украинец Евгений Шахов, уволил главного тренера Фабио Ливерани
Об этом сообщает официальный сайт "Лечче".
Руководство клуба было недовольно результатами команды Ливерани. "Лечче" завершил сезон Серии А на 18-й строчке и вылетел во второй итальянский дивизион.
44-летний Фабио Ливерани тренировал команду с 2017-го года. Перед этим успел поработать в итальянских "Тернан" и "Дженоа", а также в английском "Лейтон Ориент".
29-летний украинец Евгений Шахов сыграл за "Лечче" 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
На счету хавбека 7 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.
- 13 августа сообщалось, что "Лечче" решил избавиться от украинского полузащитника Евгения Шахова.
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