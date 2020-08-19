Итальянский клуб украинского футболиста выгнал главного тренера

19 августа, 2020, 17:49

Итальянский "Лечче", за который выступает украинец Евгений Шахов, уволил главного тренера Фабио Ливерани

Об этом сообщает официальный сайт "Лечче".

Руководство клуба было недовольно результатами команды Ливерани. "Лечче" завершил сезон Серии А на 18-й строчке и вылетел во второй итальянский дивизион.

44-летний Фабио Ливерани тренировал команду с 2017-го года. Перед этим успел поработать в итальянских "Тернан" и "Дженоа", а также в английском "Лейтон Ориент".

29-летний украинец Евгений Шахов сыграл за "Лечче" 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

На счету хавбека 7 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

13 августа сообщалось, что "Лечче" решил избавиться от украинского полузащитника Евгения Шахова.